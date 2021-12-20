Нафтогаз закликав виробників тепла укласти угоди для погашення заборгованості

Обновлено: Декабрь 20, 2021. Тэги:

Нафтогаз закликав виробників тепла укласти угоди для погашення заборгованості

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає виробників теплової енергії якомога швидше укласти угоди для погашення заборгованості за спожитий газ, обумовленої різницею в тарифах, коштом субвенції з державного бюджету.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Погашення такої заборгованості стало можливим завдяки ухваленню 15 грудня 2021 року Урядом України постанови № 1340.

Для укладання відповідних угод просимо тепловиробників діяти за алгоритмом. Вчасне врегулювання заборгованості за спожитий газ має велике значення для стабільного проходження опалювального сезону.

Уряд України та НАК «Нафтогаз України» в повному обсязі виконують свої зобов’язання в межах Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.

Враховуючи обмежений строк реалізації заходів з проведення взаєморозрахунків, підписання договорів буде здійснюватися до 27 грудня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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