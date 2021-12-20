Нафтогаз закликав виробників тепла укласти угоди для погашення заборгованості

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає виробників теплової енергії якомога швидше укласти угоди для погашення заборгованості за спожитий газ, обумовленої різницею в тарифах, коштом субвенції з державного бюджету.
Про це пише пресслужба Нафтогазу.
Погашення такої заборгованості стало можливим завдяки ухваленню 15 грудня 2021 року Урядом України постанови № 1340.
Для укладання відповідних угод просимо тепловиробників діяти за алгоритмом. Вчасне врегулювання заборгованості за спожитий газ має велике значення для стабільного проходження опалювального сезону.
Уряд України та НАК «Нафтогаз України» в повному обсязі виконують свої зобов’язання в межах Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.
Враховуючи обмежений строк реалізації заходів з проведення взаєморозрахунків, підписання договорів буде здійснюватися до 27 грудня.