Сенат США до 14 січня проголосує про санкції проти «Північного потоку — 2″

Обновлено: Декабрь 20, 2021. Тэги: ,

Сенат США до 14 січня проголосує про санкції проти «Північного потоку — 2″

Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом (від штату Техас) законопроєкту про санкції щодо газопроводу «Північний потік — 2″.

Голосування з цієї ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу пізніше 14 січня наступного року, пише АНГІ.

Точну дату голосування буде визначено пізніше. Для затвердження законопроєкту потрібно 60 голосів.

Таким чином, щоб домогтися прийняття ініціативи верхньою палатою, республіканцям потрібно заручитися підтримкою щонайменше 10 демократів. Ініціативу також має затвердити Палата представників, після чого вона надійде на підпис президентові країни.

До угоди про порядок розгляду законопроєкту дійшли під час переговорів Круз та лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (від штату Нью-Йорк). В обмін на винесення ініціативи на голосування Круз погодився припинити блокувати затвердження 32 кандидатур на різні пости в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти «Північного потоку — 2″.

За даними Politico, республіканець також обіцяв перестати блокувати призначення низки інших претендентів на посади у разі затвердження його законопроєкту. Круз, який неодноразово виступав із різкою критикою на адресу «Північного потоку — 2″, з моменту приходу до влади нової адміністрації на чолі з демократом Джо Байденом почав блокувати затвердження кандидатів, висунутих на посади в Держдепі та Мінфіні.

Читайте в «Терміналі», 17 грудня розпочалася процедура заповнення газом другої нитки газопроводу «Північний потік – 2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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