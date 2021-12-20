З початку 2021 року ДТЕК Енерго збільшив виробництво електроенергії на 10%

За 11 місяців цього року показник виробництва електроенергії компанією ДТЕК Енерго був на 10% вищим, ніж за аналогічний період 2020 року. Відпуск компанією електроенергії за 11 місяців 2021 року склав майже 22,6 млрд кВт*год.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

У листопаді 2021 року обсяг відпуску електричної енергії ТЕС ДТЕК Енерго склав майже 2,4 млрд кВт*год.

«Уся країна очікує на безперебійне проходження холодів. Не дивлячись на мінімальне навантаження на інші підприємства теплової генерації через дефіцит палива, наші ТЕС продовжують підтримувати стабільну роботу енергосистеми України. Минулого тижня кількість блоків ТЕС ДТЕК Енерго у роботі досягала 31 шт. з усіх 38 працюючих в системі енергоблоків ТЕС та ТЕЦ. Це рекордний, по кількості одночасно працюючого в мережі обладнання, показник за останні 10 місяців», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Для забезпечення генерації такої кількості електроенергії під час осінньо-зимового періоду ТЕС ДТЕК Енерго використовують вугілля як власного видобутку, так і імпортоване. Так, за 11 місяців цього року на шахтах компанії видобули понад 15,2 млн т вугілля марки «Г». Всього у цьому році заплановано видобути майже 17 млн т газового вугілля.

Також ДТЕК Енерго продовжує імпортувати паливо для потреб власної генерації. У листопаді було імпортовано 100 тис. т вугілля, а за останні три місяці — близько 455 тис. т. Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією на сьогодні законтрактовано понад 1 млн т імпортного вугілля.

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