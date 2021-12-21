2021-12-21: Ціни на нафту Brent постійно в корекції

Ціни на нафту еталонних марок помірно зростають під час азійських торгів у вівторок після різкого зниження напередодні, викликаного побоюваннями щодо попиту на пальне на тлі поширення нового штаму коронавірусу «омікрон».

Про це пише Investing.com.

Головним негативним фактором для ринку нафти стали нові коронавірусні обмеження в Європі. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в суботу оголосив про введення локдауну в країні у зв’язку із черговою хвилею COVID-19, він триватиме до 14 січня. Тим часом особи, які прибувають з Великобританії до Німеччини, з 20 грудня повинні будуть пройти двотижневий карантин і скласти тест на коронавірус. Британський прем’єр Борис Джонсон також заявив про готовність посилити обмежувальні заходи у разі потреби.

«Після кількох складних днів ціни на нафту відновлюються, оскільки тривоги про COVID-19 вже значною мірою закладені в котирування, — сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя. — Короткострокові втрати економіки від закриття кордонів все ще складно оцінити, і ціни на нафту продовжать чуйно» реагувати на будь-які жорсткості обмежень».

Тим часом рівень дотримання угоди про скорочення нафтовидобутку країнами ОПЕК+ у листопаді зріс до 117% із 116% у жовтні, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Інвестори також чекають на дані про зміну запасів палива в Сполучених Штатах. Американський інститут нафти (API) оприлюднить свої дані увечері у вівторок, офіційний звіт міністерства енергетики США буде опубліковано у середу. Аналітики в середньому очікують на зниження запасів нафти за підсумками минулого тижня, але прогнозують збільшення резервів бензину і дистилятів.

Вартість лютневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 кск становить $72,10 за барель, що на $0,58 (0,81%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $2 (2,7%) – до $71,52 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $0,74 (1,08%) — до $69,35 за барель. До закриття торгів напередодні вартість цих контрактів знизилася на $2,11 (3%) і становить $68,61 за барель. Обидва контракти завершили минулу сесію на мінімумі з 3 грудня.