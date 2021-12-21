21 грудня ціни в рібному опті неспішно знижувалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 21 грудня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу та аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зменшилася на 0.35% (-10 коп/л) до 26.99 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.32% (-9 коп./л) до 27.82грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 1.27% (-32 коп./л) до 24.93 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.99
|-0.35
|-0.95
|-5.69
|Бензин А-95 евро
|27.82
|-0.32
|-0.80
|-5.16
|Дизельное топливо евро
|24.93
|-1.27
|-2.75
|-12.03
Довідково:
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