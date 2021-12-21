21 грудня ціни в рібному опті неспішно знижувалися

Обновлено: Декабрь 21, 2021. Тэги: , , , , , , , , ,

21 грудня ціни в рібному опті неспішно знижувалися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 21 грудня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу та аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зменшилася  на 0.35% (-10 коп/л) до 26.99 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.32% (-9 коп./л) до 27.82грн/л.  Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 1.27% (-32 коп./л) до 24.93 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, %
Бензин А-92 евро 26.99 -0.35 -0.95 -5.69
Бензин А-95 евро 27.82 -0.32 -0.80 -5.16
Дизельное топливо евро 24.93 -1.27 -2.75 -12.03

Довідково:

Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартісних показників.

Тел.: +38 (050) 331-7769

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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