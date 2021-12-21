БелАЕС видали дозвіл на пуск другого блоку

Колегією Міністерства з надзвичайних ситуацій на підставі поданих Держатомнаглядом матеріалів прийнято рішення про видачу ліцензії ДП «Білоруська АЕС» на початок фізичного пуску енергоблоку № 2.
Повідомляє Держатомнагляд РБ.
Напередодні комісією відомства розглянуто документи, що обґрунтовують безпеку Білоруської АЕС, включаючи експертні висновки та результати комплексної перевірки ДП «Білоруська АЕС», на предмет видачі ліцензії на початок фізичного пуску енергоблоку № 2.
За результатами обговорення прийнято рішення про підготовку документів для внесення відповідних змін до ліцензії ДП «Білоруська АЕС» в галузі використання атомної енергії та джерел іонізуючого випромінювання.
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