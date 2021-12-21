Україна не планує імпортувати електроенергію з Росії, у країни є власні резерви потужностей в енергосистемі, щоб забезпечити країну електроенергією, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Передає Прайм.

«Ми не імпортуємо електроенергію з РФ і не плануємо цього робити… ми абсолютно спокійно себе почуваємо щодо стабільності нашої енергосистеми…в України є резерв потужностей в енергосистемі, щоб забезпечити країну електроенергією», — заявив Галущенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, ситуація в енергетичній сфері на Україні сьогодні стабільна. Міністр сказав, що в країні продовжують збільшуватися запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ, з початку грудня запаси збільшилися на 15%. Він також упевнений, що опалювальному сезону нічого не загрожує. Також, за його словами, не буде віялових відключень електроенергії.

Ранее Термінал писав, що Міненерго ініціює провадження механізму закупівлі газу для ТЕС и ТЕЦ.