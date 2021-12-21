В українських ПСГ достатньо газу для проходження опалювального сезону — Шмигаль

Завдання Уряду — захистити громадян від різких коливань цін на газ і забезпечити стабільність проходження опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Повідомляє Урядовий портал.

Глава Уряду підкреслив, що тарифи й ціни на енергоносії зафіксовані на весь опалювальний сезон. Так, ціни на газ та електроенергію, на тепло й гарячу воду залишатимуться незмінними.

Очільник Уряду також відзначив, що опалювальний сезон розпочався вчасно, а мешканці України забезпечені світлом і теплом.

«Планів віялових відключень на сьогодні не існує. Будь-які відключення, які мають місце, — це ремонтні роботи, переважно у зв’язку з погодними умовами або з технічною необхідністю», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що в українських сховищах достатньо запасів газу, щоб населення і промисловість стабільно пройшли цей опалюваний сезон.

«Ми маємо розуміння, як будемо рухатися в наступні роки, як будемо підвищувати енергонезалежність України. На сьогодні підписано десяток угод про розподіл продукції майже на 10 млрд доларів інвестицій, які будуть забезпечувати підняття видобутку українського газу на 5% і більше щороку. Це в свою чергу забезпечить зниження цін на газ для населення й для української промисловості», — зазначив очільник Уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, Уряд також працює над підвищенням видобутку вугілля українськими шахтами та збільшенням його імпорту у зимовий період. Ці кроки забезпечують постачання 2-2,3 млн тонн вугілля щомісяця за потреби 1,7-1,9 млн тонн.

Раніше Термінал писав, що Міненерго просить перевірити, чому планові ремонти електромереж проводять узимку.