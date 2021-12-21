Збитки від корупції в енергетиці перевищують ₴4 мільярди

Обновлено: Декабрь 21, 2021. Тэги: , ,

Збитки від корупції в енергетиці перевищують ₴4 мільярди
Розмір збитків від корупції, викритої в паливно-енергетичному комплексі України, перевищує чотири мільярди гривень.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час презентації Антикорупційного огляду енергетичного сектору в Україні Організації економічного співробітництва та розвитку, повідомляє в Телеграмі Національне антикорупційне бюро України.

Як зазначається, дослідження, з-поміж іншого, висвітлює проблеми, пов’язані з виявленням, розслідуванням корупційних злочинів, конфіскацією та поверненням активів, а також ухваленням судових рішень, санкцій та виконанням судових рішень.

«Від початку роботи НАБУ паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) був і залишається одним з основних напрямків діяльності детективів. Недарма перші кримінальні провадження стосувались саме зловживань в цій галузі, вони вже розслідувані та слухаються в суді», — відзначив Ситник під час панельної дискусії «Розслідування та переслідування корупції в енергетичному секторі».

Зокрема, йдеться про «газову справу», розпочату за фактом заволодіння понад 1,6 млрд грн від видобутку та продажу газу через договори спільної діяльності, а також про розслідування щодо заволодіння 600 млн грн двох державних підприємств — «СхідГЗК» та «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

«В обох випадках організаторами схем обвинувачення вважає колишніх народних депутатів України», — зауважив директор НАБУ.

Загалом зловживання в паливно-енергетичному комплексі НАБУ розслідувало в межах понад 380 кримінальних проваджень, серед яких у більш ніж 100 провадженнях розслідування закінчене — справи в судах.

«На лаві підсудних опинилися понад 75 осіб, стосовно двох із них є вироки суду з реальним ув’язненням, які набули законної сили. Розмір збитків, встановлених через корупцію, викриту в паливно-енергетичному комплексі у справах, які в суді, перевищує 4 млрд грн», — підкреслив Ситник.

«Термінал» писав, перед судом постануть восьмеро осіб, які завдали понад 51 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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