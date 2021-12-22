2021-12-22: Ціни на нафту зростають, бажання ризикувати повернулося

Нафта продовжує зростати в середу, оскільки апетит до ризику повернувся на ринки, оскільки уряди низки країн поки що не стали вводити локдауни для стримування поширення варіанта коронавірусу омікрон, а Китай повідомив, що зможе підтримувати швидкість економічного зростання.

Про це пише Investing.com.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:07 кск виросли на 0,07% — до $74,03 за барель, марки WTI — подорожчали на 0,3% — до $71,33 за барель.

Високопосадовець китайського Держплану в середу сказав, що Пекін докладе всіх зусиль для сприяння економічному зростанню, включаючи збільшення державних витрат, посилення підтримки виробників та стабілізацію промислових ланцюжків постачання.

КНР «прагне стабілізації економічних операцій у першому кварталі, першому півріччі й навіть протягом усього року», сказав чиновник агентству Сіньхуа. Уряди деяких країн, у тому числі Великобританії та Австралії, намагаються уникнути запровадження нових пандемічних обмежень. Це має допомогти підтримати попит на паливо.

Запаси нафти знизилися на 3,7 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 17 грудня, тоді як запаси бензину зросли, повідомили у вівторок джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API).