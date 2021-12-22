Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності

Дві атомні електростанції України 22 грудня вийшли на потужність вищу за номінальну, що є абсолютним рекордом.

Про це сказав виконувач обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Сьогодні Запорізька та Південноукраїнська АЕС встановили абсолютний рекорд – вони працюють на потужності вище номінальної. ЗАЕС – на 6140 МВт та ПУАЕС – 3050 МВт», — зазначив він під час випробувального пуску третього гідроагрегата Ташлицької ГАЕС.

Наразі працює 14 атомних енергоблоків з наявних 15. Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують увімкнути п’ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4).

Читайте в «Терміналі», «Енергоатом» спростовує інформацію про те, що компанія намагається стягнути з ДП «Гарантований покупець» 4,1 млрд грн боргу за рахунок коштів, які передбачені для погашення боргів перед виробниками енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).