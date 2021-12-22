Міненерго повідомило про рівень підготовки країни до морозів

Україна увійшла у морозний період із достатніми запасами палива, які дозволять повністю забезпечити себе електроенергією.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час щотижневого брифінгу.

За його словами, основне навантаження під час поточного опалювального сезону (ОС) ляже на атомну генерацію. У порівнянні з попередніми ОС навантаження зросло на 15%.

«Ми маємо значний резерв у системі для забезпечення себе електроенергією. Станом на 21 грудня навантаження зросло на 1 тисячу МВт. Споживання становить 22,5 тис. МВт. При сьогоднішньому навантаженні працює 14 блоків АЕС з 15 і ми маємо резерв з 600 МВт, щоб додатково завантажитися. Тому ми спокійно дивимось на проходження опалювального сезону», — заявив міністр.

За його словами, ситуація із забезпеченням ТЕС вугіллям покращується — запаси з початку грудня зросли 15% — багато в чому завдяки морському імпорту.

«Станом на сьогодні в Україну прибуло 6 суден із 400 тис. тонн вугілля, а до кінця року очікуємо ще 4 судна із 300 тис. тонн вугілля для вітчизняної генерації. Споживання у грудні має становити 1,8 млн тонн. При цьому, надходження вугілля становитиме понад 2 млн тонн, з яких 1 млн 550 тис. це власне вугілля. До кінця грудня ми ще збільшимо запаси на складах», — заявив Галущенко.

Також він повідомив, що було розроблено допоміжну послугу для ТЕЦ і ТЕС – можливість працювати на газу. Поки що вона буде доступна лише для Луганської ТЕС, яка не може отримати вугілля антрацитової групи через дії Росії.

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