Міненерго повідомило про рівень підготовки країни до морозів

Обновлено: Декабрь 22, 2021. Тэги: ,

Міненерго повідомило про рівень підготовки країни до морозів

Україна увійшла у морозний період із достатніми запасами палива, які дозволять повністю забезпечити себе електроенергією.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час щотижневого брифінгу.

За його словами, основне навантаження під час поточного опалювального сезону (ОС) ляже на атомну генерацію. У порівнянні з попередніми ОС навантаження зросло на 15%.

«Ми маємо значний резерв у системі для забезпечення себе електроенергією. Станом на 21 грудня навантаження зросло на 1 тисячу МВт. Споживання становить 22,5 тис. МВт. При сьогоднішньому навантаженні працює 14 блоків АЕС з 15 і ми маємо резерв з 600 МВт, щоб додатково завантажитися. Тому ми спокійно дивимось на проходження опалювального сезону», — заявив міністр.

За його словами, ситуація із забезпеченням ТЕС вугіллям покращується — запаси з початку грудня зросли 15% — багато в чому завдяки морському імпорту.

«Станом на сьогодні в Україну прибуло 6 суден із 400 тис. тонн вугілля, а до кінця року очікуємо ще 4 судна із 300 тис. тонн вугілля для вітчизняної генерації. Споживання у грудні має становити 1,8 млн тонн. При цьому, надходження вугілля становитиме понад 2 млн тонн, з яких 1 млн 550 тис. це власне вугілля. До кінця грудня ми ще збільшимо запаси на складах», — заявив Галущенко.

Також він повідомив, що було розроблено допоміжну послугу для ТЕЦ і ТЕС – можливість працювати на газу. Поки що вона буде доступна лише для Луганської ТЕС, яка не може отримати вугілля антрацитової групи через дії Росії.

Читайте в «Терміналі», Нафтогазова Асоціація України и Міненерго опрацьовують заходи з подолання кризи на паливному ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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