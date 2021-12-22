Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу. Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

Повідомляє Нафтогаз.

У своїй скарзі Нафтогаз звертає увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань. Зокрема, йдеться про зумисну відмову Газпрому від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать Газпрому чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, Газпром відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також без вагомих причин Газпром так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, Газпром продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

У скарзі зазначається, що метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу «Північний потік-2» без дотримання вимог європейського законодавства. Дії Газпрому прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року).

Нафтогаз просить ЄК зобов’язати Газпром виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти Газпрому отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачки газу до українських ПСГ. Крім того, Газпром має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

Раніше Термінал писав, що Північний потік-2 не буде сертифіковано раніше другого півріччя 2022 року.