Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому

Обновлено: Декабрь 22, 2021. Тэги: , , , ,

Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу. Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

Повідомляє Нафтогаз.

У своїй скарзі Нафтогаз звертає увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань. Зокрема, йдеться про зумисну відмову Газпрому від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать Газпрому чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, Газпром відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також без вагомих причин Газпром так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, Газпром продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

У скарзі зазначається, що метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу «Північний потік-2» без дотримання вимог європейського законодавства. Дії Газпрому прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року).

Нафтогаз просить ЄК зобов’язати Газпром виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти Газпрому отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачки газу до українських ПСГ. Крім того, Газпром має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

Раніше Термінал писав, що Північний потік-2 не буде сертифіковано раніше другого півріччя 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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