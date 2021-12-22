НКРЕКП затвердила ставки плати за приєднання до електромереж на 2022 рік

22 грудня 2021 року НКРЕКП прийняла рішення про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2022 рік, а також ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2022 рік.

Інформує НКРЕКП.

Вказані ставки дають можливість визначати вартість послуги з приєднання на етапі планування створення бізнесу та забезпечують умови для рівного доступу до електричних мереж всіх споживачів.

В цілому по Україні розмір ставок плати за стандартне приєднання підвищився на 1%, а розмір ставок плати за нестандартне приєднання потужності та лінійну частину приєднання вдалось зменшити на 7,2%.

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