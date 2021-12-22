Україна почала збільшувати видобуток газу

АТ «Укргазвидобування», що входить до складу Нафтогазу, запустило в роботу перший ступінь стиснення газу Червонодонецької дотискної компресорної станції (ЧДКС) у Харківській області. Новий комплекс обладнання збільшує видобуток приблизно на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це пише Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

«Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році. Це вагомий фактор зміцнення енергетичної незалежності України та надійного забезпечення українських споживачів газом», — зазначив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

За його словами, впродовж останніх кількох років через різні причини зменшувався видобуток власного газу. Але в другому півріччі цього року вдалося стабілізувати видобуток і він почав зростати. Це стало можливим завдяки застосуванню нових технологій та підвищенню ефективності управління.

Новозбудований 1-й ступінь ЧДКС замінить комплекс обладнання, який працював уже понад 50 років, від початку експлуатації станції. За цей час Шебелинське родовище виснажилося на 90%, втім продовжує давати понад 9% всього українського газу.

Директор дивізіону «Розвідка та Видобування» Нафтогазу Олександр Романюк зазначив, що більшість родовищ, які наразі експлуатує Укргазвидобування, перебувають на завершальній стадії розробки. На Шебелинському родовищі залишилося близько 15% від початкових запасів.

«Запуск оновленої Червонодонецької ДКС дасть змогу видобути значні залишкові запаси, які без неї були б недосяжними. Окрім Червонодонецької станції, цього року ми ввели в експлуатацію й інші об’єкти наземної інфраструктури, які також дозволяють нам компенсувати природне падіння видобутку та навіть збільшувати видобуток на певних групах родовищ», – сказав Романюк.

Шебелинське газоконденсатне родовище є найбільшим в Україні, розташоване в Харківській області. Родовище відкрите 1950 року та введене в експлуатацію у 1956 році. Максимальний річний видобуток на родовищі на піку його розробки у 1971 році сягав 31,3 млрд куб. м. З початку експлуатації родовища з нього видобуто 633,1 млрд куб. м. Наразі середньодобовий видобуток на родовищі складає понад 5 млн куб. м газу.