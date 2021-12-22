Вірменія домовилася з РФ збереження поточної ціни на газ у наступному році

Уряди Вірменії і Росії домовилися про збереження нинішньої ціни на російський газ в 165 доларів за 1 тисячу кубометрів в 2022 році, але залишився ряд питань, які потребують уточнення, повідомив вірменський віце-прем’єр Мгер Григорян.

Передає Прайм.

«Нинішня ціна на кордоні буде збережена на майбутній рік, але залишається два питання, про які потрібно домовитися. Перший — це питання п’ятого енергоблоку Розданської ТЕС, другий — по калорійності газу в тарифі. Ці питання знаходяться на етапі обговорень, але ціна на газ встановлена і продовжена», — заявив Григорян.

Раніше Термінал писав, що Білорусь і Росія погодили ціну на газ на 2022 рік.