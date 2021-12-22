Вітаємо з Днем енергетика!

Обновлено: Декабрь 22, 2021. Тэги: , , ,

Вітаємо з Днем енергетика!

22 грудня Україна святкує День енергетика — день визнання заслуг працівників енергетичної галузі в створенні нашого повного життєвими силами сьогодення і майбутнього.

 Енергетика — одна з найважливіших галузей будь-якої країни. Для України рік, що минає енергетичний рік був складним і повним випробувань. Однак завдяки спільним зусиллям людей, які працюють в енергетиці,  країна готова увійти в новий рік з новими силами і прагненнями.

Ще сто років тому мало хто міг собі уявити, наскільки бурхливим і діяльним буде мир, в якому ми живемо: безліч складних механізмів, грандіозні комунікації, приголомшливі за розмахом споруди; і всім цим керуєте ви, енергетики!

Творці тепла і світла, професійні вершителі програми енергетичної системи нашої країни, трудівники, цілодобово забезпечують всі сфери людської діяльності енергією, віддані своїй справі люди, примножувати стратегічне багатство нашої Батьківщини!

Шановні енергетики, прийміть сердечні вітання від колективу НТЦ «Псіхєя» і найщиріші побажання нових професійних звершень, натхнення і головне — здоров’я, адже саме Ваша праця дає країні енергію рухатися вперед. А ще — щоб струнка система, яка забезпечує життєдіяльність міст і країн, в ваших умілих руках приносила людям тільки користь!

З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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