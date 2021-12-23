2021-12-23: Ціни на нафту помірно зростають

Ціни на нафту демонструють помірне зростання в четвер після підйому до максимумів за кілька тижнів днем раніше завдяки даним про істотне скорочення запасів цього палива в США.

Передає Investing.

Комерційні резерви нафти в США минулого тижня зменшилися на 4,72 млн барелів, показали напередодні дані міністерства енергетики країни, хоча опитані Bloomberg експерти очікували більш скромного скорочення — 2,5 млн барелів. Запаси сировини в Штатах знижуються четвертий тиждень поспіль.

Підтримку котируванням також надає новина про припинення виробництва на декількох родовищах в Лівії, через що країна втратила понад 300 тис. б/д видобутку, за даними державної нафтової компанії NOC.

Вартість лютневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:33 за Києвом у четвер становила $75,51 за барель, що на $0,22 (0,29%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $1,31 (1,8%) — до $75,29 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $0,21 (0,29%) — до $72,97 за барель. До закриття торгів напередодні вартість зросла на $1,64 (2,3%) і склала $72,76 за барель. Brent завершила попередні торги на рекордній позначці з 8 грудня, WTI — з 24 листопада.

Читайте у Терміналі: Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році.