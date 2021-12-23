2021-12-23: Ціни на нафту помірно зростають

Обновлено: Декабрь 23, 2021. Тэги: , , ,

2021-12-23: Ціни на нафту помірно зростають

Ціни на нафту демонструють помірне зростання в четвер після підйому до максимумів за кілька тижнів днем раніше завдяки даним про істотне скорочення запасів цього палива в США.

Передає Investing.

Комерційні резерви нафти в США минулого тижня зменшилися на 4,72 млн барелів, показали напередодні дані міністерства енергетики країни, хоча опитані Bloomberg експерти очікували більш скромного скорочення — 2,5 млн барелів. Запаси сировини в Штатах знижуються четвертий тиждень поспіль.

Підтримку котируванням також надає новина про припинення виробництва на декількох родовищах в Лівії, через що країна втратила понад 300 тис. б/д видобутку, за даними державної нафтової компанії NOC.

Вартість лютневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:33 за Києвом у четвер становила $75,51 за барель, що на $0,22 (0,29%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $1,31 (1,8%) — до $75,29 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $0,21 (0,29%) — до $72,97 за барель. До закриття торгів напередодні вартість зросла на $1,64 (2,3%) і склала $72,76 за барель. Brent завершила попередні торги на рекордній позначці з 8 грудня, WTI — з 24 листопада.

Читайте у Терміналі: Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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