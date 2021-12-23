Чергові судна з вугіллям для ДТЕК Енерго прибувають в Україну

Цього тижня ДТЕК Енерго зустрічає чергові два судна класу «Панамакс» з імпортним паливом.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

Вже завтра перше судно із 75 тис. т вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт «Чорноморськ». Друге, із 72 тис. т палива із США, буде пришвартовано в порту «ТІС» на вихідних. Вугілля із п’ятого і шостого «Панамакса» поповнять склади ТЕС ДТЕК Енерго.

З початку грудня компанія вже імпортувала морем майже 200 тис. т вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн т імпортного палива.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 року ДТЕК Енерго збільшив виробництво електроенергії на 10%.