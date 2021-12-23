Газпром не забронював потужності Ямал-Європа на 23 грудня

Газпром знову не став бронювати потужності транзиту через Польщу на 23 грудня по газопроводу Ямал-Європа, який третій день продовжує працювати в реверсному режимі у напрямку з Німеччини до Польщі, випливає з даних системи бронювання і газотранспортного оператора Gascade.
Передає Investing.
Починаючи з грудня Газпром бронює потужності газопроводу подобово.
У вівторок, 21 грудня, прокачування російського газу в західному напрямку по газопроводу Ямал-Європа до Німеччини була припинена, і поставки розгорнулися у зворотному напрямку — до Польщі. У четвер вранці реверс у східному напрямку продовжився на рівні 1,2 мільйона кіловат-годин на годину, випливає з даних газотранспортного оператора Gascade.
Раніше Термінал писав, що Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому.