НАК «Нафтогаз України» планує випустити еврооблігації для підготовки до наступного опалівального сезону

Для забезпечення підготовки до наступного опалювального сезону, НАК «Нафтогаз» поміж іншим планує вийти на міжнародні ринки з єврорблігаціями. Про це на прес-конференції заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Передає Укрінформ.

“У травні наступного року ми плануємо зокрема випустити єврооблігації. Для цього компанія має бути стабільно прибуткова. Також має бути завершене впровадження європейського законодавства на газовому ринку країни. Наприклад, норми, які стосуються кодексу газотранспортної системи“, — сказав Юрій Вітренко.

В інтерв’ю інтернет-виданню РБК голова правління «Нафтогазу України» сказав, що випуск єврооблігацій планується обсягом понад $1 млрд.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз прозвітував про збитки за 9 місяців 2021 року.