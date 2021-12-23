НКРЕКП підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення

22 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні ухвалила рішення прийняти постанову «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141».
Пише Київводоканал.
Перегляд тарифів Комісією зумовлений:
- збільшенням витрат на електроенергію;
- збільшенням витрат на теплоенергію;
- збільшенням витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.
- збільшенням витрат на податки і збори у зв’язку з підписанням Президентом 20.12.2021 Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».
Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них:
- централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ;
- централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ.
Раніше Термінал писав, що НКРЕКП затвердила ставки плати за приєднання до електромереж на 2022 рік.