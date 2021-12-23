Україна зможе імпортувати газ через Угорщину з нового року — ОГТСУ

Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію для запровадження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну з 1 січня 2022 року.

Повідомляє ОГТСУ.

Створення гарантованих потужностей для імпорту з Угорщини націлено на диверсифікацію джерел постачання, і, як наслідок, посилення енергетичної безпеки України. Таким чином Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30% та відкриває доступ до нових джерел природного газу, зокрема, СПГ терміналу на о. Крк (Хорватія).

Угода дозволить фізично транспортувати до 8 млн куб. м природного газу щодоби (2,9 млрд м3 у рік) з Угорщини до України. Разом із наявними 27 млн куб. м добових потужностей зі Словаччини це збільшить загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м на добу, що значно посилює енергетичну безпеку країни, наголошує Оператор ГТС України.

«Перші три місяці 2022 року ми працюватимемо в тестовому режимі: разом з угорським оператором FGSZ будемо погоджувати і налаштовувати процеси для надійного транспортування природного газу. Перший денний аукціон відбудеться 31 грудня 2021 року”, — зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон. – Разом з українськими дипломатами, Міненерго та МЗС ми продовжуємо працювати над збільшенням гарантованих потужностей в Україну по інших пріоритетних напрямках – Словаччина, Польща”.

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