За участі міністра енергетики Германа Галущенка здійснено перший випробувальний пуск гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС, яка є складовою Южно — Українського енергокомплексу.

Повідомило Міненерго.

Герман Галущенко наголосив на тому, що запуск цього гідроагрегату збільшить маневрові потужності об’єднаної енергосистеми.

«Це додаткова маневрова потужність, додаткові 150 МВт для покриття пікових навантажень. Крім того, це чиста, екологічна енергія, це черговий крок до безвуглецевого світу, до якого ми всі прагнемо», — зазначив міністр.

В першу чергу, запуск гідроагрегату важливий для підвищення надійності роботи Южно-Української АЕС і стабільного енергопостачання півдня України, де проживає 5 мільйонів людей.

Раніше Термінал писав, що Україна не планує імпортувати електроенергію з Росії.