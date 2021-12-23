Звіт SEEGAS підтверджує роль УЕБ як основної газової біржі в Україні

Обновлено: Декабрь 23, 2021. Тэги: ,

Звіт SEEGAS підтверджує роль УЕБ як основної газової біржі в Україні

Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував звіт SEEGAS «Вступ до ініціативи SEEGAS та розвитку газової біржі в регіоні».

Звіт ґрунтується на інформації, наданій ключовими регіональними зацікавленими сторонами, серед яких Українська енергетична біржа (УЕБ).

Як провідна енергетична біржа України, УЕБ докладно висвітлена у спеціальному розділі дослідження, в якому описується розвиток газового ринку та бірж у країнах-учасницях SEEGAS У звіті відзначається внесок УЕБ у розвиток українського газового ринку та значне зростання продажів на біржовому ринку газу останніми роками. Наголошується, що «Україна, як найбільший ринок у регіоні, є потенційним гравцем. Її недавні ринкові реформи залучили європейських трейдерів, а величезні газові сховища країни активно експлуатуються. Український хаб може стати сильним ціновим індикатором для регіону, оскільки частково використовується західноєвропейськими, а частково – національними газовидобувними компаніями.

Крім того, у звіті SEEGAS представлений огляд Ініціативи та узагальнені досягнення на сьогодні, а завершує доповідь глава, написана доктором Аурою Сабадус (ICIS) про перешкоди на шляху ринкової інтеграції у регіоні. У звіті також розглядаються країни-учасниці ЄС – Грузія, Молдова та Україна, члени ЄС – Австрія, Болгарія, Греція, Угорщина, Польща та Румунія, а також Туреччина – спостерігач ЄС. Усі охоплені країни створили біржові ринки газу чи перебувають у процесі їх розвитку.

Заступник Біржового комітету Інна Щербина зазначила: «Ми раді, що важлива роль УЕБ у розвитку українського оптового газового ринку знайшла відображення у новому звіті SEEGAS. Нове дослідження, що перше у своєму роді, є своєчасним зібранням досвіду газових бірж у регіоні Південно-Східної та Східної Європи й, безперечно, сприятиме підвищенню поінформованості громадськості. УЕБ з нетерпінням чекає подальшої співпраці з Секретаріатом та країнами-учасницями SEEGAS щодо розвитку ринку в рамках ініціативи SEEGAS».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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