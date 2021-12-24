2021-12-24: Ціни на нафту знижуються у п’ятницю на слабких святкових торгах

Ціни на нафту знижуються в п’ятницю на слабких святкових торгах після триденного ралі, інвестори намагаються оцінити вплив варіанта коронавірусу на попит.

Про це пише Investing.com.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:33 кск знизилися на 0,52% до 76,45 долара за барель, проте бенчмарк все ще може зрости за тиждень приблизно на 4%.

Американські ринки закриті у п’ятницю у зв’язку із різдвяними святами.

Ціни на нафту відновилися цього тижня, оскільки побоювання з приводу впливу високозаразного варіанту коронавірусу омікрон на світову економіку зменшилося, а свіжі дані свідчать про те, що він спричиняє більш легку форму захворювання, ніж інші штами.

«Але інвестори зберігають обережність на фоні зростання числа випадків зараження, — сказав Хіроюкі Кікукава з Nissan Securities. галузі промисловості перейдуть із дорогого газу на нафту». Зростання кількості бурових установок у США посилило тиск на нафтовий ринок. За даними енергетичної компанії Baker Hughes, цього тижня кількість нафтових і газових бурових установок, що діють, в США зросла до найвищого рівня з квітня 2020 року. Загальна кількість установок досягла 586, що віщує зростання видобутку в найближчі місяці.