2021-12-24: Ціни на нафту знижуються у п’ятницю на слабких святкових торгах

Обновлено: Декабрь 24, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-12-24: Ціни на нафту знижуються у п’ятницю на слабких святкових торгах

Ціни на нафту знижуються в п’ятницю на слабких святкових торгах після триденного ралі, інвестори намагаються оцінити вплив варіанта коронавірусу на попит.

Про це пише Investing.com.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:33 кск знизилися на 0,52% до 76,45 долара за барель, проте бенчмарк все ще може зрости за тиждень приблизно на 4%.

Американські ринки закриті у п’ятницю у зв’язку із різдвяними святами.

Ціни на нафту відновилися цього тижня, оскільки побоювання з приводу впливу високозаразного варіанту коронавірусу омікрон на світову економіку зменшилося, а свіжі дані свідчать про те, що він спричиняє більш легку форму захворювання, ніж інші штами.

«Але інвестори зберігають обережність на фоні зростання числа випадків зараження, — сказав Хіроюкі Кікукава з Nissan Securities. галузі промисловості перейдуть із дорогого газу на нафту». Зростання кількості бурових установок у США посилило тиск на нафтовий ринок. За даними енергетичної компанії Baker Hughes, цього тижня кількість нафтових і газових бурових установок, що діють, в США зросла до найвищого рівня з квітня 2020 року. Загальна кількість установок досягла 586, що віщує зростання видобутку в найближчі місяці.

Автор:

(Всего статей: 19560)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: