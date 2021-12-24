Ціна на газ в Європі опустилася нижче $1200 за тисячу кубів

Ціна січневих ф’ючерсів на газ протягом торгової сесії сьогодні, 24 грудня, опускалася нижче $1200 за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.

Передає Investing.

До 15:15 за Києвом ціна частково відновилася, піднявшись до $1277 за тисячу кубометрів (еквівалентно приблизно €107 за МВт·год). За добу вартість січневих ф’ючерсів на газ знизилася майже на 20%.

Зниження відбувається незважаючи на те, що Газпром знову не забронював потужності газопроводу «Ямал — Європа» для поставок газу до Німеччини. Це пов’язано з тим, що споживачі газу не виставляли нових заявок.

Читайте у Терміналі: Вірменія домовилася з РФ збереження поточної ціни на газ у наступному році.