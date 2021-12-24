Дністровська ГАЕС стала найбільшою в Європі

Обновлено: Декабрь 24, 2021. Тэги: ,

Дністровська ГАЕС стала найбільшою в Європі

Компанія «Укргідроенерго» ввела у промислову експлуатацію четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС потужністю 324 МВт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загальна встановлена потужність Дністровської ГАЕС сягнула 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в помповому.

Станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що ставить її на перше місце у Європі та на шосте у світі.

«Це визначна подія для усієї галузі, адже за умови значного дефіциту вугілля на складах ТЕС додаткові 324 МВт – це той чинник, який сприятиме енергостабільності та стійкості роботи Об’єднаної енергосистеми», – зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

В компанії нагадали, що спорудження гідроакумулювальної станції на Дністрі насамперед дає можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в помповому режимі на високі позначки у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для генерації електроенергії, що дозволяє забезпечити збалансовану роботу атомних електростанцій.

Раніше «Термінал» писав, СБУ: На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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