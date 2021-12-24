Дністровська ГАЕС стала найбільшою в Європі

Компанія «Укргідроенерго» ввела у промислову експлуатацію четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС потужністю 324 МВт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загальна встановлена потужність Дністровської ГАЕС сягнула 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в помповому.

Станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що ставить її на перше місце у Європі та на шосте у світі.

«Це визначна подія для усієї галузі, адже за умови значного дефіциту вугілля на складах ТЕС додаткові 324 МВт – це той чинник, який сприятиме енергостабільності та стійкості роботи Об’єднаної енергосистеми», – зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

В компанії нагадали, що спорудження гідроакумулювальної станції на Дністрі насамперед дає можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в помповому режимі на високі позначки у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для генерації електроенергії, що дозволяє забезпечити збалансовану роботу атомних електростанцій.

Раніше «Термінал» писав, СБУ: На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн.