Енергосистема України має достатній резерв потужностей для проходження холодного сезону — міністр енергетики

Енергосистема України працює стабільно та має достатній резерв потужностей для подальшого покриття потреб споживачів, заявив під час брифінгу міністр енергетики України Герман Галущенко.

Повідомляє Міненерго.

Цей резерв поможе подолати похолодання та спричинений цим ріст споживання електроенергії до 24,5 тис МВт, що перевищує максимальний рівень споживання у відповідний період минулого року – 24,1 МВт. Так, резерв атомних станцій складає – понад 500 МВт.

Також цього опалювального сезону спостерігається суттєве зниження аварійності на теплових електростанціях порівняно з минулими періодами. Це сталося завдяки посиленню контролю держави за виконанням ремонтів та експлуатації теплової генерації внаслідок, зокрема, рішень, ухвалених РНБО, заявив Галущенко.

Раніше Термінал писав, що Україна не планує імпортувати електроенергію з Росії.