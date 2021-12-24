Газпром зменшує постачання газу до ЄС через Польщу та Україну, тому Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ.

Про це у Фейсбук написав генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

«Газпром зменшує постачання газу до ЄС через Польщу та Україну, тому Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ. Він став максимальним від початку опалювального сезону, досягнувши 762 мільйонів кубометрів», — написав він.

Як зазначив Сергій Макогон, загалом наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року.

Макогон наголосив, що на тлі цієї ситуації «Газпром» не став бронювати допомоги в «Ямал-Європа» та зменшив транзит через Україну з 109 млн м куб. на добу до 87,7 млн.

«Зниження постачання газу до ЄС в час, коли його вартість сягнула 2 тис. дол., говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, що мають за мету збільшити тиск на ЄС щодо запуску «Північного потоку 2″ на умовах РФ», — додав гендиректор ОГТСУ.

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