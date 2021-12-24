Модель ПСО на ринку е/е збалансована – міністр енергетики

Обновлено: Декабрь 24, 2021. Тэги: , ,

Модель ПСО на ринку е/е збалансована – міністр енергетики

Чинна модель ПСО з електроенергії, в якій залучені її виробники НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укргідроенерго», можливо, коригуватиметься ближче до кінця ОЗУ, але загалом вона збалансована.

Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу на Ташлицькій ГАЕС із приводу випробувального запуску 3-го гідроагрегата станції.

«Ми розглядатимемо питання коригування ближче до завершення опалювального сезону (…). Є деякі речі – це новий механізм, який почав працювати. Але глобально це абсолютно робоча модель, яка дозволяє державним компаніям почуватися фінансово впевнено», – цитує міністра Енергоpeформа.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяв «Укргідроенерго» про дефіцит коштів на виконання ПСО, міністр заявив, що дефіциту коштів не буде.

«Укргідроенерго» каже, але ми бачимо ті розрахунки, які вони надають. Дефіцит означає, що компанії почали менше заробляти, але є цифри та свідчать: ПСО збалансовано. Ми неодноразово це перевіряли», – наголосив Галущенко.

Водночас Галущенко підкреслив, що саме завдяки такій моделі ПСО той самий «Енергоатом» має можливість будувати такі об’єкти, як, наприклад, 3-й гідроагрегат на Ташлицькій ГАЕС, а для 80% населення знижено ціну е/е до 1,44 грн/Кват-година.

Глава Міненерго зазначив, що і в будь-якій майбутній моделі ПСО для вразливих споживачів буде передбачено стабільну ціну.

«Є пріоритет на найвищому державному рівні щодо того, що ключовою є людина, і в тих моделях, які далі розроблятимуться, для вразливих верств населення буде встановлена ​​відповідна стабільна ціна», – наголосив Галущенко.

Читайте в «Терміналі», ГарПок уклав договори з Енергоатомом і Укргідроенерго для виконання ПСО за новою моделлю з 1 жовтня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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