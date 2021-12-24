НКРЕКП підвищила прайс-кепи для Бурштинської ТЕС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила верхні граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні Бурштинський острів – до 1650 грн/МВт-год за години мінімального навантаження та 300 грн /МВт-год у години максимального навантаження.

Рішення було ухвалено на засіданні 24 грудня.

«Ми збільшуємо на 10% прайс-кеп вночі та на 20% вдень і, відповідно, ми вже скоригували тарифи і водоканалів та розподільних компаній», – зазначив голова Регулятора Валерій Тарасюк.

Також, у НКРЕКП зазначили, що таке рішення було ухвалено через загальну тенденцію зростання вартості енергоресурсів на світовому ринку та обігу виробників електроенергії, які працюють у Бурштинському енергетичному острові.

«Термінал» писав, директор Бурштинської ТЕС, що на Івано-Франківщині, Валерій Хом’яков пішов з посади. Він очолював станцію з січня 2020 року.

