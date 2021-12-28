2021-12-28: Ціни на нафту продовжують зростати

Обновлено: Декабрь 28, 2021. Тэги:

2021-12-28: Ціни на нафту продовжують зростати

У понеділок нафтові ціни продемонстрували сильну динаміку і перевищили $78 за барель. Якихось істотних новин, які могли б підстьобнути покупки, не спостерігалося. Ймовірно загальноринковий позитивний сентимент на тлі оновлення вершин по S&P500 спровокував імпульс зростання, а закриття коротких позицій посилило його.

Передає Прайм.

Західні агентства новин пишуть, що побоювання учасників ринку через омікрон продовжують знижуватися. У понеділок міністр охорони здоров’я Великобританії заявив, що до кінця 2021 р. в країні не будуть посилюватися обмеження. Складно сказати, наскільки цей фактор міг підтримати котирування. Можна припустити, що рішення Великобританії може послужити прикладом для інших європейських країн, які також замислюються про посилення локдаунів.

Ф’ючерси на Brent закрили вчорашні торги вище $78,5 за барель. Подальше зростання виглядає малоймовірним. Прогнози на 2022 р. припускають профіцит, що може стримувати активність покупців.

Серед інших новин з’явилися нові коментарі щодо перспектив ядерної угоди між США та Іраном. У понеділок непрямі переговори знову поновилися. Учасники переговорів заявляють, що до кінця обговорень залишилися «тижні, а не місяці». Найважливіше питання для Ірану — зняття санкцій з нафтогазового експорту. Це дозволить країні безперешкодно продавати свою нафту і збільшити видобуток приблизно на 1 млн б/д або близько 1% від світового споживання. Це істотний обсяг, який може вплинути на ринковий баланс і чинити тиск на ціни.

Сьогодні з ранку ф’ючерси на Brent торгуються в невеликому плюсі по відношенню до рівнів закриття попереднього дня.

Раніше Термінал писав, що Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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