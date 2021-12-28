2021-12-28: Ціни на нафту продовжують зростати

У понеділок нафтові ціни продемонстрували сильну динаміку і перевищили $78 за барель. Якихось істотних новин, які могли б підстьобнути покупки, не спостерігалося. Ймовірно загальноринковий позитивний сентимент на тлі оновлення вершин по S&P500 спровокував імпульс зростання, а закриття коротких позицій посилило його.

Передає Прайм.

Західні агентства новин пишуть, що побоювання учасників ринку через омікрон продовжують знижуватися. У понеділок міністр охорони здоров’я Великобританії заявив, що до кінця 2021 р. в країні не будуть посилюватися обмеження. Складно сказати, наскільки цей фактор міг підтримати котирування. Можна припустити, що рішення Великобританії може послужити прикладом для інших європейських країн, які також замислюються про посилення локдаунів.

Ф’ючерси на Brent закрили вчорашні торги вище $78,5 за барель. Подальше зростання виглядає малоймовірним. Прогнози на 2022 р. припускають профіцит, що може стримувати активність покупців.

Серед інших новин з’явилися нові коментарі щодо перспектив ядерної угоди між США та Іраном. У понеділок непрямі переговори знову поновилися. Учасники переговорів заявляють, що до кінця обговорень залишилися «тижні, а не місяці». Найважливіше питання для Ірану — зняття санкцій з нафтогазового експорту. Це дозволить країні безперешкодно продавати свою нафту і збільшити видобуток приблизно на 1 млн б/д або близько 1% від світового споживання. Це істотний обсяг, який може вплинути на ринковий баланс і чинити тиск на ціни.

Сьогодні з ранку ф’ючерси на Brent торгуються в невеликому плюсі по відношенню до рівнів закриття попереднього дня.

Раніше Термінал писав, що Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році.