ГарПок за тиждень провів три аукціони та отримав понад 2 млрд грн прибутку

Державне підприємство «Гарантований покупець» за тиждень (20-24 грудня) провело три аукціони з продажу вуглецево-нейтральної електроенергії на біржі. За результатами торгів підприємству вдалося виручити понад 2 млрд грн.

Про це пише пресслужба компанії.

«Гарантований покупець успішно розпочав продавати «зелену» електричну енергію, яка буде вироблена у наступному році. Всього реалізували близько 638 тисяч МВт•год електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ). Товар буде поставлятися покупцям протягом першого кварталу 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Обсяги реалізації електроенергії та ціна, яка завжди формується в результаті конкурентної боротьби учасників торгів, слугують беззаперечними доказами сталого попиту на чисту електроенергію, а також ефективності торгівельної стратегії Гарантованого покупця.

«Зелені» аукціони – це можливість придбати вуглецево-нейтральну електричну енергію. Такі торги відкривають доступ споживачам до унікального продукту та сприяють українському «зеленому» курсу. Для державного підприємства успішні аукціони позитивно впливають на мінімізацію небалансів та збільшення коштів від реалізації «чистої» електроенергії.

Раніше «Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» провело найдовший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії, який тривав сім годин.

