ГарПок за тиждень провів три аукціони та отримав понад 2 млрд грн прибутку

Обновлено: Декабрь 28, 2021. Тэги: , ,

ГарПок за тиждень провів три аукціони та отримав понад 2 млрд грн прибутку

Державне підприємство «Гарантований покупець» за тиждень (20-24 грудня) провело три аукціони з продажу вуглецево-нейтральної електроенергії на біржі. За результатами торгів підприємству вдалося виручити понад 2 млрд грн.

Про це пише пресслужба компанії.

«Гарантований покупець успішно розпочав продавати «зелену» електричну енергію, яка буде вироблена у наступному році. Всього реалізували близько 638 тисяч МВт•год електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ). Товар буде поставлятися покупцям протягом першого кварталу 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Обсяги реалізації електроенергії та ціна, яка завжди формується в результаті конкурентної боротьби учасників торгів, слугують беззаперечними доказами сталого попиту на чисту електроенергію, а також ефективності торгівельної стратегії Гарантованого покупця.

«Зелені» аукціони – це можливість придбати вуглецево-нейтральну електричну енергію. Такі торги відкривають доступ споживачам до унікального продукту та сприяють українському «зеленому» курсу. Для державного підприємства успішні аукціони позитивно впливають на мінімізацію небалансів та збільшення коштів від реалізації «чистої» електроенергії.

Раніше «Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» провело найдовший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії, який тривав сім годин.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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