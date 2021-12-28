Газпром не забронював потужність газопроводу «Ямал-Європа» на вівторок

Газпром на додатковій сесії аукціону знову не забронював потужність газопроводу «Ямал-Європа» для транзиту газу через Польщу у вівторок, свідчать дані на майданчику GSA Platform.

Передає Прайм.

На аукціоні пропонувалися потужності в обсязі 89,1 мільйона кубометрів в точці входу в польську ділянку магістралі, яка є для Газпрому одним з основних маршрутів поставок газу до Європи. Однак пропозиція залишилася незатребуваною. Таким чином, Газпром вже восьмий день не замовляє доступ до трубопроводу і не планує використовувати його 28 грудня.

Як пояснив Газпром 25 грудня, зараз він не використовує цей маршрут, так як ряд клієнтів, зокрема, з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і більше не виставляють заявок на поставку газу. При цьому компанія вважає брехнею звинувачення на свою адресу про обмеження експорту в Європу.

Раніше Термінал писав, що Газпром зменшує постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.