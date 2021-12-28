Газпром не забронював потужність газопроводу «Ямал-Європа» на вівторок

Обновлено: Декабрь 28, 2021. Тэги: , ,

Газпром не забронював потужність газопроводу «Ямал-Європа» на вівторок

Газпром на додатковій сесії аукціону знову не забронював потужність газопроводу «Ямал-Європа» для транзиту газу через Польщу у вівторок, свідчать дані на майданчику GSA Platform.

Передає Прайм.

На аукціоні пропонувалися потужності в обсязі 89,1 мільйона кубометрів в точці входу в польську ділянку магістралі, яка є для Газпрому одним з основних маршрутів поставок газу до Європи. Однак пропозиція залишилася незатребуваною. Таким чином, Газпром вже восьмий день не замовляє доступ до трубопроводу і не планує використовувати його 28 грудня.

Як пояснив Газпром 25 грудня, зараз він не використовує цей маршрут, так як ряд клієнтів, зокрема, з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і більше не виставляють заявок на поставку газу. При цьому компанія вважає брехнею звинувачення на свою адресу про обмеження експорту в Європу.

Раніше Термінал писав, що Газпром зменшує постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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