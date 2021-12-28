Терміни сертифікації газопроводу «Північний потік-2″ не мають принципового значення для Росії — постпред РФ при ЄС

Терміни сертифікації газопроводу «Північний потік — 2″ не мають принципового значення для російської сторони, оскільки є альтернативні ресурси прокачування газу. Про це заявив у вівторок на онлайн-брифінгу постпред РФ при ЄС Володимир Чижов.

Пише ТАСС.

«Для нас терміни сертифікації [газопроводу "Північний потік - 2"] принципового значення не мають, тому що Газпром має ресурси самого газу, має можливості його прокачування по існуючих газопроводах, а інша справа, що при цьому прокачуванні — головним чином через територію України — він буде коштувати дорожче, і надійність цього прокачування буде нижче», — сказав дипломат.

Постпред РФ також зазначив, що в разі затягування процесу сертифікації першим постраждалим виявиться європейський споживач, якому «доведеться платити більше за газ і чекати подальшого розвитку подій».

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому.