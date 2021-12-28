Євросоюз надасть Україні 5 млн євро на програму з ядерної безпеки

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала Угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією.

Повідомляє Урядовий портал.

Загальна вартість програми складає 6,5 млн євро, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України – 1,5 млн євро. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів «Підлісний», а також поводження з відходами, які там містяться. Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження.

Раніше Термінал писав, що радіоактивні відходи з АЕС направлені на захоронення на комплекс «Вектор».