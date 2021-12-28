Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій збільшились — Міненерго

За даними міністерства енергетики , станом на 28 грудня 2021 року фактичні запаси вугілля на складах теплоелектростанцій збільшились до 482,2 тыс. тонн.
Про це пише пресслужба Міненерго.
Проте відповідно до гарантованих запасів палива, на цей період на складах має бути 921,5 тис. тонн вугілля, тобто наразі вугілля менше на 439,3 тис. тонн (47,6%) від запланованих обсягів.
Найбільше імпортного вугілля сьогодні надійшло на Запорізьку ТЕС – 112, тис. тонн, а також Трипільську ТЕС – 69,2 тис. тонн. Також за даними Міненерго, Курахівська ТЕС повністю забезпечена українським вугіллям.