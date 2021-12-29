2021-12-29: Ціни на нафту в корекції

Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються під час торгів у середу, трейдери чекають на офіційні дані про запаси енергоносіїв у США.

Про це пише Investing.com.

Міненергетики США опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину та дистилятів у країні о 18:30 за київським часом.

Ціни на нафту утримуються поблизу максимумів на місяць на тлі стійкого апетиту до ризику. При цьому трейдери продовжують оцінювати новини щодо поширення нового штаму коронавірусу та його наслідків для економіки, пише Trading Economics.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, вказали, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,09 млн. барелів. На терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, запаси збільшилися на 1,594 млн барелів.

Вартість лютневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 кск становить $79,05 за барель, що на $0,11 (0,14%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти зросли в ціні на $0,34 (0,4%) – до $78,94 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $0,01 (0,01%) — до $75,99 за барель. До закриття торгів напередодні вартість цих контрактів зросла на $0,41 (0,5%) і становить $75,98 за барель.