2021-12-29: Ціни на нафту в корекції

Обновлено: Декабрь 29, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-12-29: Ціни на нафту в корекції

Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються під час торгів у середу, трейдери чекають на офіційні дані про запаси енергоносіїв у США.

Про це пише Investing.com.

Міненергетики США опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину та дистилятів у країні о 18:30 за київським часом.

Ціни на нафту утримуються поблизу максимумів на місяць на тлі стійкого апетиту до ризику. При цьому трейдери продовжують оцінювати новини щодо поширення нового штаму коронавірусу та його наслідків для економіки, пише Trading Economics.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, вказали, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,09 млн. барелів. На терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, запаси збільшилися на 1,594 млн барелів.

Вартість лютневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 кск становить $79,05 за барель, що на $0,11 (0,14%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти зросли в ціні на $0,34 (0,4%) – до $78,94 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $0,01 (0,01%) — до $75,99 за барель. До закриття торгів напередодні вартість цих контрактів зросла на $0,41 (0,5%) і становить $75,98 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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