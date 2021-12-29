Дію спецмит на імпорт деяких енергоресурсів із Росії подовжено урядом

Кабінет міністрів продовжив на рік — до 31 грудня 2022 року — дію спецмит на імпорт з Росії деяких видів енергоресурсів.

Пише Економічна правда.

Зокрема, продовжили спецмито в 4% на трубопровідне дизпаливо, 3% — на скраплений газ, 65% — на всі типи вугілля, крім антрацитового, коксівного та бітуміозного.

Таке рішення ухвалили на засіданні 29 грудня.

Раніше Термінал писав, що Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну.