Кабмін виділив гроші з резервного фонду для шахтарів

Міністерство енергетики України отримало 300 млн грн для виплати заробітної плати гірникам державних вугледобувних підприємств.
Про це йдеться у розпорядженні уряду.
«Виділити Міністерству енергетики 300 000 тис. гривень для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», — йдеться у повідомленні.
Міненерго також до 30 грудня 2021 року має подати Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній скарбничій службі звіт про використання коштів. 24 грудня міністерство енергетики направило на виплати шахтарям 92 млн грн.
«Термінал» писав, ПАТ «Центренерго» станом на 14 грудня 2021 року вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт.