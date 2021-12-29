Кабмін виділив гроші з резервного фонду для шахтарів

Обновлено: Декабрь 29, 2021. Тэги: , ,

Кабмін виділив гроші з резервного фонду для шахтарів

Міністерство енергетики України отримало 300 млн грн для виплати заробітної плати гірникам державних вугледобувних підприємств.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

«Виділити Міністерству енергетики 300 000 тис. гривень для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», — йдеться у повідомленні.
Міненерго також до 30 грудня 2021 року має подати Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній скарбничій службі звіт про використання коштів. 24 грудня міністерство енергетики направило на виплати шахтарям 92 млн грн.

«Термінал» писав, ПАТ «Центренерго» станом на 14 грудня 2021 року вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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