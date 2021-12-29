Уряд схвалив законопроєкт про енергомодернізацію

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні.

Про це написав у Телеграм прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні затвердили законопроєкт, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні. Документом пропонується спростити порядок створення ОСББ та скоротити кількість процедур та часу, необхідних для початку проєкту з термомодернізації житлових будинків», — сказав Шмигаль.

Метою цієї програми є скорочення втрат тепла й споживання газу, що, відповідно, допоможе знизити суми в платіжках населення, пояснив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 грудня під час виступу у Верховній Раді оголосив про запуск програми «Велика термомодернізація» на 2022 рік. Відповідно до програми, планується утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень.

Раніше «Термінал» писав, 570 проєктів енергомодернізації будинків за програмою “Енергодім” перейшли до проєктної, імплементаційної або завершальних стадій. Загальна вартість цих проєктів складає близько 4,9 млрд грн.