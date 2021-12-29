Урядом затверджено Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2026 року

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 грудня 2021 року затвердив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2026 року.
Повідомляє Міненерго.
Концепцію розроблено на виконання рішення РНБО від 29 січня 2021 року “Про заходи з нейтралізації загрози у сфері атомної енергетики і промисловості”.
Концепцією передбачається, зокрема:
- збільшення обсягів виробництва урану та зниження витрат на його виробництво за рахунок освоєння Новокостянтинівського та Апрельського родовищ з будівництвом нових уранових об’єктів протягом 2023-2025 рр. і їх введенням в експлуатацію у 2026 році;
- забезпечення експлуатації Смолінської шахти до 2023 року, Інгульської шахти до 2028 року;
- реконструкція гідрометалургійного заводу та сірчанокислотного цеху ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”;
- технічне переоснащення та створення потужностей для виробництва діоксиду цирконію в обсязі 320 тонн на рік;
- забезпечення проектного та інформаційного супроводження уранового та цирконієвого виробництва.
Крім того запланована організація співпраці з інтеграції виробленого в Україні діоксиду цирконію у виробництво цирконієвих сплавів і цирконієвого прокату в іноземних виробників ядерного палива для атомних електростанцій України.
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