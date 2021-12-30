2021-12-30: Статистика з США підтримала дорогу нафту

У середу нафтові котирування продовжили зростання, закривши в плюсі третю сесію поспіль. Підтримку надавав сприятливий сентимент на світових фінансових ринках, а також позитивна статистика від Міненерго США.

Передає Прайм.

Галузеві дані EIA зробили позитивний вплив на ринок, хоча середньострокові перспективи не настільки однозначні. Запаси нафти і нафтопродуктів скоротилися сильніше прогнозів, підкреслюючи сильний попит. Сукупні поставки нафтопродуктів підскочили на 1,8 млн б/д до 22,2 млн б/д, середній показник за 4 тижні піднявся на новий максимум за 4 місяці.

Однак сильним був не тільки попит, але і пропозиція. Видобуток нафти прискорив зростання і за підсумками минулого тижня додав 200 тис. б/д до 11,8 млн б/д — це майже еквівалентно прогнозу по середньому видобутку в 2022 р. від EIA. Ймовірно, прогноз може бути переглянутий у бік збільшення, що сприятиме зростанню профіциту і підвищенню тиску на ціни в 2022 р.

У середу король Саудівської Аравії у своєму щорічному виступі торкнувся питання участі в Альянсі ОПЕК+, підкресливши важливість цього механізму для підтримки балансу на нафтовому ринку. Лідер країни підкреслив важливість дотримання угоди всіма учасниками альянсу. Коментарів щодо можливого рішення на черговому засіданні 4 січня не було, але ринок очікує збереження статусу-кво, що передбачає збільшення видобутку на 400 тис. б/с.

Ф’ючерси на Brent в середу торгувалися вище $79 за барель, в моменті досягаючи позначки $80. Потенціал для подальшого зростання виглядає обмеженим, в той час як перспективи профіциту в I кварталі 2022 р. схиляють до зниження. Короткострокові настрої залишаються нестабільними, оскільки пандемія коронавірусу продовжує набирати обертів і складно передбачити, як будуть реагувати на неї в майбутньому уряди різних країн.

Сьогодні з ранку ф’ючерси на Brent торгуються на 0,4% вище рівнів закриття попереднього дня в районі позначки $79,5 за барель.

Раніше Термінал писав, що США продадуть перші 4,8 млн барелів нафти з SPR у рамках обміну.