Газпром не забронював потужності Ямал-Європа на 30 грудня, газопровід працює в реверсному режимі

Газпром не став бронювати потужності транзиту через Польщу на 30 грудня по газопроводу Ямал-Європа, який вже десятий день працює в реверсному режимі у напрямку з Німеччини до Польщі, випливає з даних системи бронювання і газотранспортного оператора Gascade.
Передає Прайм.
Починаючи з грудня Газпром бронює потужності газопроводу подобово.
З 21 грудня прокачування російського газу в західному напрямку по газопроводу Ямал-Європа до Німеччини було припинено, і поставки здійснювалися у зворотному напрямку — до Польщі. У четвер вранці, 29 грудня, реверс у східному напрямку продовжився на рівні 1,2 мільйона кіловат-годин на годину, випливає з даних газотранспортного оператора Gascade.
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