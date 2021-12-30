На рахунки державних шахт надійшли 300 мільйонів на зарплати гірникам

Обновлено: Декабрь 30, 2021. Тэги: , , ,

На рахунки державних шахт надійшли 300 мільйонів на зарплати гірникам
Для виплати заробітної плати шахтарям 300 мільйонів гривень 29 грудня надійшли на рахунки державних вуглевидобувних підприємств.

Про це пише Міністерство енергетики України.

«Сьогодні 300 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям надійшли на рахунки державних вуглевидобувних підприємств», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це додаткові кошти, які було виділено з резервного фонду Держбюджету за розпорядженням Кабінету Міністрів.

У Міненерго нагадали, що 24 грудня гірники державних шахт отримали 92 млн гривень на виплату заробітної плати. Ці додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм.

Як повідомлялося, 28 грудня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 300 млн грн на виплати зарплат працівникам вуглевидобувних підприємств.

Верховна Рада 16 грудня ухвалила за основу законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств, який передбачає спрямування на виплату заборгованості додатково 2,4 млрд грн.

«Термінал» писав, загальний зарплатний борг перед працівниками державних вугільних підприємств на 29 грудня 2021 року становить 1,23 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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