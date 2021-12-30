Тепловиробники скоротили заборгованість перед Нафтогазом на 22 млрд грн

Виробники теплової енергії скоротили заборгованість перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на 22,03 млрд грн шляхом взаєморозрахунків відповідно до ст. 4 Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення».

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Провести взаєморозрахунки у надзвичайно стислий термін вдалося завдяки ефективній співпраці між Нафтогазом, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів України, органами Державної казначейської служби, тепловиробниками та відповідними державними адміністраціями.

Нафтогаз вдячний всім учасникам процесу за конструктивну та державницьку позицію при розв’язанні спірних питань.

Врегулювання боргів та своєчасні розрахунки за спожитий природний газ критично важливі для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування», що входить до складу Нафтогазу, запустило в роботу перший ступінь стиснення газу Червонодонецької дотискної компресорної станції (ЧДКС) у Харківській області. Новий комплекс обладнання збільшує видобуток приблизно на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

