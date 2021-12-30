Тепловиробники скоротили заборгованість перед Нафтогазом на 22 млрд грн

Обновлено: Декабрь 30, 2021. Тэги: ,

Тепловиробники скоротили заборгованість перед Нафтогазом на 22 млрд грн

Виробники теплової енергії скоротили заборгованість перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на 22,03 млрд грн шляхом взаєморозрахунків відповідно до ст. 4 Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення».

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Провести взаєморозрахунки у надзвичайно стислий термін вдалося завдяки ефективній співпраці між Нафтогазом, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів України, органами Державної казначейської служби, тепловиробниками та відповідними державними адміністраціями.

Нафтогаз вдячний всім учасникам процесу за конструктивну та державницьку позицію при розв’язанні спірних питань.

Врегулювання боргів та своєчасні розрахунки за спожитий природний газ критично важливі для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування», що входить до складу Нафтогазу, запустило в роботу перший ступінь стиснення газу Червонодонецької дотискної компресорної станції (ЧДКС) у Харківській області. Новий комплекс обладнання збільшує видобуток приблизно на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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