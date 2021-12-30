У порту «Южний» розвантажують чергову партію вугілля

Про це повідомляє пресслужба Центренерго.
«У порт «Южний» прибуло чергове судно класу Panamax із законтрактованим високоякісним енергетичним вугіллям колумбійського походження. Обсяг партії складає 88 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом листопада-грудня компанія отримала морським шляхом близько 300 тис. тонн імпортного енергетичного вугілля в рамках домовленостей з міжнародними трейдерами.
На січень 2022 року заплановано прибуття ще двох суден з вугіллям з Австралії. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня. Загальний обсяг очікуваних партій становить 150 тис. тонн вугілля для потреб генерації ПАТ «Центренерго».
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