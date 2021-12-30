У порту «Южний» розвантажують чергову партію вугілля

Обновлено: Декабрь 30, 2021. Тэги: , ,

У порту «Южний» розвантажують чергову партію вугілля
Докери морського порту «Южний» розвантажують 88 тис. тонн вугілля, які доставлені з Колумбії судном Van Gogh на замовлення ПАТ «Центренерго».

Про це повідомляє пресслужба Центренерго.

«У порт «Южний» прибуло чергове судно класу Panamax із законтрактованим високоякісним енергетичним вугіллям колумбійського походження. Обсяг партії складає 88 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом листопада-грудня компанія отримала морським шляхом близько 300 тис. тонн імпортного енергетичного вугілля в рамках домовленостей з міжнародними трейдерами.

На січень 2022 року заплановано прибуття ще двох суден з вугіллям з Австралії. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня. Загальний обсяг очікуваних партій становить 150 тис. тонн вугілля для потреб генерації ПАТ «Центренерго».

Читайте в «Терміналі», ПАТ «Центренерго» пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади на період аварійних ремонтів на блоках теплоелектростанцій приватних компаній.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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