Вітаємо з Новим 2022 роком!

Новий рік – це час виконання бажань, надій, що збулися і яскравих вражень! Колектив НТЦ «Псіхєя» бажає, щоб ці чарівні відчуття не залишали Вас весь прийдешній рік!

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Переміни на краще завжди!

З новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім.

І не лише відвідує у свято,

А назавжди залишиться в нім!

Будьте щедрі, кохані, здорові,

Новий рік надихає усіх.

Очі радістю, щастям засяють

Та лунає веселий хай сміх!

З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»