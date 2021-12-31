2021-12-31: Нафта дешевшає, але може завершити рік найбільшим річним зростанням за 12 років

Ціни на нафту знизилися 31 грудня, через збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 до нових пандемічних максимумів по всьому світу, але за підсумками 2021 р. вони демонструють найбільший річний приріст з 2009 р.

Про це пише Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent до 9:15 за Києвом становила $79,47 (-0,08%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $76,88 (-0,14%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $79,53 і $76,76 відповідно.

У році, що минає, обидва контракти досягли піку в жовтні, коли ціна нафти Brent становила $86,70/бар. (найвищий показник з 2018 р.), а на нафту WTI — $ 85,41/бар. (найвищий показник з 2014 р.).

Після зростання протягом декількох днів поспіль у п’ятницю ціни на нафту зупинилися, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 злетіла до нових пандемічних максимумів по всьому світу.

Експерти в галузі охорони здоров’я США попередили американців про необхідність підготуватися до серйозних збоїв у роботі найближчими тижнями, оскільки рівень зараження може погіршитися через збільшення кількості поїздок у відпустку, святкування Нового року та відкриття шкіл після зимових канікул.

За ціни на нафту близько $80/бар. група ОПЕК+, імовірно, дотримуватиметься свого плану збільшення нафтовидобутку на 400 тис. бар./доба (б/д) у лютому, повідомили агентству Reuters чотири джерела.

«У нас були Дельта та Омікрон, а також всілякі блокування та обмеження на поїздки, але попит на нафту залишався відносно стійким. Це можна пояснити ефектами стимулів, що підтримують попит, та обмежень на пропозицію», — сказав головний економіст австралійської брокерської фірми CommSec. Крейґ Джеймс.