2021-12-31: Нафта дешевшає, але може завершити рік найбільшим річним зростанням за 12 років

Обновлено: Декабрь 31, 2021. Тэги:

2021-12-31: Нафта дешевшає, але може завершити рік найбільшим річним зростанням за 12 років
Ціни на нафту знизилися  31 грудня, через збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 до нових пандемічних максимумів по всьому світу, але за підсумками 2021 р. вони демонструють найбільший річний приріст з 2009 р.

Про це пише Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent до 9:15 за Києвом становила $79,47 (-0,08%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $76,88 (-0,14%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $79,53 і $76,76 відповідно.

У році, що минає, обидва контракти досягли піку в жовтні, коли ціна нафти Brent становила $86,70/бар. (найвищий показник з 2018 р.), а на нафту WTI — $ 85,41/бар. (найвищий показник з 2014 р.).

Після зростання протягом декількох днів поспіль у п’ятницю ціни на нафту зупинилися, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 злетіла до нових пандемічних максимумів по всьому світу.

Експерти в галузі охорони здоров’я США попередили американців про необхідність підготуватися до серйозних збоїв у роботі найближчими тижнями, оскільки рівень зараження може погіршитися через збільшення кількості поїздок у відпустку, святкування Нового року та відкриття шкіл після зимових канікул.

За ціни на нафту близько $80/бар. група ОПЕК+, імовірно, дотримуватиметься свого плану збільшення нафтовидобутку на 400 тис. бар./доба (б/д) у лютому, повідомили агентству Reuters чотири джерела.

«У нас були Дельта та Омікрон, а також всілякі блокування та обмеження на поїздки, але попит на нафту залишався відносно стійким. Це можна пояснити ефектами стимулів, що підтримують попит, та обмежень на пропозицію», — сказав головний економіст австралійської брокерської фірми CommSec. Крейґ Джеймс.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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